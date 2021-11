España derrotó a Suecia para meterse en el Mundial 2022

Casi sobre el pitazo final España se lo ganó por 1-0, con gol de Álvaro Morata, a Suecia para clasificarse a la Copa del Mundo de Catar 2022 teniendo un repunte en su grupo.

Durante el primer tiempo el equipo español fue ligeramente mejor, más que todo por la tenencia de la pelota y por las llegadas al área. Sin embargo, fueron los suecos los que contaron con las más claras, pero no pudieron enviarla al fondo del arco y se fueron al descanso con igualdad 0-0.

La ‘roja’ cambió su proceder por completo en la parte final y comenzó a ser protagonista en su suelo. No solo tuvo más llegadas y remates, sino que también contó con las más claras de la segunda parte, pero no estaba consiguiendo el resultado por más que no lo necesitara.

A la hora de partido iba a ingresar el que sería el héroe del juego, Morata, quien antes de anotar tendría algunas ocasiones de gol aunque no las capitalizó. No obstante, no fallaría la que terminaría siendo la más importante. Al minuto 86 el jugador de la Juventus aprovechó un rebote en el área para batir al portero y celebrar el pase a Catar.

España, que venció en sus últimos cuatro cotejos, quedó en la primera posición del Grupo ‘B’ con 19 puntos y habiendo perdido un solo partido, el primero ante Suecia, que de sus últimos cinco encuentros perdió tres, quedando con 15 unidades y por eso jugará el repechaje.