Euro 2020 Final | Minuto a Minuto

¡Europa busca a su nuevo monarca! Luego de un torneo intenso lleno de buen futbol, la Euro 2020 define hoy a su nuevo monarca. Inglaterra llega como gran favorito por ser local y con una gran motivación por ganar el trofeo por primera vez, pero Italia quiere poner fin a 53 años de sequía y volver a ganar el torneo. Sigue el minuto a minuto a través de Futbolsapiens.

Los equipos saltan al campo de la siguiente manera:

Inglaterra: Pickford, Shaw, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Kane

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Emerson, Chiellini, Bonucci, Verratti, Barella, Jorginho, Chiesa, Insigne, Immobile

Primer tiempo

Minuto 1: ¡Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaanca el partido!

Minuto 2: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Inglaterra! Veloz contragolpe que tras un centro pasado Shaw conecta para hacer el primer gol de su equipo

Minuto 6: Italia trata de responder, pero no logra conectar con sus delanteros, las distancias entre sus jugadores parecen muy lejanas

Minuto 10: Inglaterra está haciendo un gran trabajo, sus jugadores están muy cerca y evitan que Italia tome el balón

Minuto 14: La banda derecha para Inglaterra es una avenida, ni Emerson ni Verratti han logrado descifrar a su rival

Minuto 18: Parece que Italia ha logrado controlar a su rival, pero tampoco es capaz de crear opciones de peligro

Minuto 22: La intensidad del partido disminuye, pero no por ello hay futbol, Inglaterra sigue teniendo mejor manejo de balón

Minuto 26: Italia no logra dar más de tres pases seguidos, no obstante sus jugadores no dejan de correr

Minuto 30: Por fin Italia tiene posesiones largas de balón, pero es una posesión intrascendente, no logra pasar de tres cuartos de cancha

Minuto 34: Inglaterra deja que su rival tenga el balón, pero no lo deja acercarse, cierra los espacios y no le da trabajo a su portero

Minuto 38: Kane es el alma de Inglaterra, no solo se encarga de crear peligro, también se encarga de fabricar las jugadas

Minuto 42: Italia está muy atada a su sistema de juega, nadie intenta el desborde ni los duelos individuales

Minuto 45+4: ¡Termina el primer tiempo!