Harry Kane mantiene invicto al Tottenham

Un solitario gol del delantero inglés Harry Kane le dio el triunfo al Tottenham Hotspur (1-0) sobre el Wolverhampton Wanderers, para mantenerse invicto en la Premier League tras tres fechas disputadas.

Kane, que en esta ocasión marcó un importante gol -al 64’- tras una gran habilitación de Ivan Perisic, fue nuevamente el héroe para el Tottenham y marcó un tanto histórico.

Este gol, anotado por el británico, lo convierte en el máximo goleador de la historia de la Premier League con un solo elenco (185 dianas) y superó la marca de Sergio “Kun” Agüero, que tenía esa marca con el Manchester City (184).

Con este resultado, el cuadro londinense es líder momentaneamente con siete puntos en tres jornadas y el próximo domingo, 28 de agosto, visitará al Nottingham Forest; mientras que, el Wolves jugará este martes, ante Preston North, en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

