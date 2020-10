Jiménez y los Wolves superaron con la mínima al Fulham

Con un solitario gol de Pedro Neto, Raúl Jiménez y el Wolverhampton superaron al Fulham y con ello llegaron a seis puntos en la Premier League.

Ha sido un inicio de temporada complicada para el Wolverhampton, que no ha estado cerca del nivel que mostró la temporada pasada; no obstante, parece que de a poco el equipo va encaminándose a la victoria.

El mejor ejemplo de la situación por la que atraviesa el equipo es el partido del día del día de hoy, en donde enfrentaron al Fulham, un partido que parecía accesible por tratarse del último lugar de la tabla, pero que se le complicó demasiado.

Espititu Santo inicio con su mejor once, incluyendo a Raúl Jiménez, pero el equipo no produjo oportunidades de gol; el equipo se mostraba muy errático y aunque mantenía la posesión del balón, no lograba concretar sus opciones.

Inesperadamente, el Fulham no renunció al ataque y fue hasta la segunda parte cuando por fin el Wolverhampton pudo hacerse presente en el marcador, siendo Pedro Neto al 56 el encargado hacer el primer gol de su equipo.

Wolves se fue al ataque en busca de ampliar su ventaja, pero otra vez fue presa de sus errores, por lo que al final y a pesar de tener unas cuantas opciones de gol, ya no pudo ampliar la ventaja y se tuvo que conformar con una victoria mínima.

Con ese triunfo, los Wolves llegan a seis puntos y se ubican en el lugar 12 de la clasificación; mientras que Jiménez no tuvo un buen partido, pues fue incapaz de lucir como lo ha hecho en otros juegos.