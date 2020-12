Juventus goleó y se mantiene al asecho del Barcelona por el primer lugar

La Juventus no quería perderle pisada al Barcelona en sus aspiraciones de ser primera de grupo, pero para ello primero debía imponerse sobre el Dinamo.

Y con goles de Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata el bianconeri se impuso por 3-0 sobre el conjunto de Kiev.

La Vecchia Signora no estaba teniendo muchas dificultades con un rival que poco atacaba y cuando lo hacía no suponía mucho peligro, pero por su parte no estaba encontrando meter el balón en el arco.

Los locales intentaban muchas veces y hasta estrellaron una pelota en el travesaño, pero finalmente logró encontrar el gol de la tranquilidad, cuando Alex Sandro envió un centro que logró cabecear de gran manera Chiesa.

Cerca del final siguieron atacando, pero seguían sin hallar las anotaciones y ahora hasta el larguero volvió a negarles un tanto, por lo que intentarían anotarlo en la segunda mitad.

Y así sería, pues los italianos conseguirían otras dos dianas. El 2-0 lo consiguieron a los 12 de la reanudación, cuando Cristiano solamente le puso el pie a un remate que tapó el portero y su rebote quedó para la posición del portugués.

Y a los 66 resolvería el compromiso, ahora cuando Morata recibió un balón en el punto penal para sacarse a dos defensores con facilidad y luego vencer al portero.

Sin tiempo para más, la Juve termina por hacerse con tres puntos y llegar a 12 puntos que le permiten seguir a una sola victoria sobre el Barcelona para quitarle el primer lugar del Sector G.