La Juventus derrotó al Sassuolo, pero sigue fuera de la Champions

La Juventus tiene un panorama complicado, pues, aunque derrotó al Sassuolo con claridad, sigue estando fuera de los puestos de Champions con dos fechas por delante.

La Vecchia Signora ganó por 3-1 con tantos de Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, pero momentáneamente no le alcanza.

El negriverde manejó bien la pelota desde el inicio y hasta tuvo la oportunidad de darle otro tropezón al bianconeri con un penal a su favor, pero Buffon, en su despedida, se lo atajó a Berardi para que todo siguiera igual.

Y sorprendentemente, la tapada dio vida a la Juve para que pudiera irse adelante con el golazo de Rabiot, quien arrancó desde la derecha gambeteando hacia el medio y sacó un zurdazo cruzado desde la medialuna.

El Sassuolo continuaba marcando el ritmo y manejando el balón, pero la defensa bianconeri estaba bien plantada en el fondo y le impedía igualar el marcador pese a que fuese un resultado justo. Pero la Juventus sabe que no es un deporte de justicia y por eso colocó el segundo en pleno silbatazo final del primer tiempo con un disparo raso imparable de Cristiano que entró por el centro de la portería.

Pero el negriverde fue capaz de descontar en el inicio del complemento, con una buena jugada que terminó con la pared entre Berardi y la buena definición de Raspadori, para darle ilusión a los suyos que jugaban mejor.

No obstante, la Vecchia Singora recuperó la ventaja con una contra que Dybala resolvió picándola por encima del portero. Una ventaja que no perdería más en el compromiso pese a que su rival intentó, pero no le alcanzó el tiempo.

Con la victoria el bianconeri sigue con esperanzas de entrar en Champions, pero no será esta fecha, pues, aunque llegó a 72 puntos, una combinación de resultados lo sigue dejando en el quinto lugar.