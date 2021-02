La Juventus le ganó la ida de Semis de Copa Italia al Inter

La Copa Italia está en su fase definitiva y por ello los partidos son más interesantes, como la primera semifinal que protagonizan, en su partido de ida, el Inter y la Juventus.

La victoria fue el bianconeri por 2-1 con dopieta de Cristiano Ronaldo en el Giuseppe Meazza, para jugar con la ventaja en la vuelta.

El primer tiempo estuvo parejo más allá de que la Juve se haya ido al descanso con la ventaja, pese a que fue el cuadro lombardo el que se adelantó en el marcador con el tanto que marcó Lautaro Martínez con un remate en el medio del área tras un pase de Barella.

Con el primero en contra los de Turín fueron al frente a buscar la igualdad, que llegaría luego de un polémico penal contra Cuadrado que fue marcado tras revisar el VAR y con la conversión de Cristiano Ronaldo.

Ya en la recta final de los primeros 45 minutos llegó el doblete del astro portugués, cuando robó el balón en un error defensivo y anotó con el arco totalmente vacío ante la pésima salida del portero.

Para la segunda parte, la Vecchia Signora estando al frente prefería mantener la pelota consumiendo minutos y atacando cuando podía encontrar un espacio, aunque si no lo encontraba no le molestaba. Caso contrario al del nerazzurri, que tenía el empate entre ceja y ceja, y por ello se cada balón que tenían intentaban llevarlo al menos hasta el borde del área, pero en cuanto a los remates de peligro no estaban preocupando a Buffon.

Mucho no variaron las cosas para el resto de los minutos y mientras más se acercaba el final la Juventus más se aseguraba una buena victoria como visitante que lo hace estar arriba en el global y con medio pie en una nueva final de Coppa Italia.