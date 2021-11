La Real Sociedad igualó con Valencia y dejó de ser líder de LaLiga

La Real Sociedad no pudo pasar del empate sin goles en su casa contra el Valencia en un partido muy difícil, por lo que dejó de ser el líder de LaLiga y pasó a ser segundo.

La primera parte fue muy pareja. El que más propuso fue el cuadro donostiarra, pero lo que más se observó fueron jugadas trabadas que no beneficiaron al juego de ninguno. De hecho, solo se pudo apreciar un remate al arco y fue para los vascos.

Para la etapa complementaria el equipo ‘che’ mejoró considerablemente en la cancha. No tuvo el manejo de la pelota, pero no lo necesitó debido a que podía llegar al área con pases largos. Sin embargo, sus pocos remates al arco no significaron peligro alguno para el marco ‘blanquiazul’, que incluso sufrió menos daños aun teniendo uno menos por la expulsión de Elustondo a 15 minutos del final.

Sin mucho más, la Real Sociedad perdió la primera plaza de LaLiga al llegar a 29 puntos, uno debajo del Real Madrid y uno arriba del Sevilla. Por su parte, el Valencia llegó a 18 unidades y es décimo.