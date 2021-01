Leeds sigue sin ganar y extiende racha negativa

El Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, sigue viviendo un momento complicado en la Premier League y este sábado sumó una nueva derrota, pero esta vez su verdugo fue el Brighton.

Un tanto de Neal Maupay, al minuto 17, adelantó a la visita para darle los tres puntos y agravar la crisis de Leeds, que se mantiene en el puesto 12 de la clasificación con 23 puntos.

Desde el pasado 29 de diciembre, los dirigidos por Bielsa no ganan un partido -(0-5) ante el West Bromwich Albion-, desde ese momento ha caído en tres partidos consecutivos: vs Tottenham (3-0), vs Crawley Town (3-0) y ahora el Brighton (0-1).

En este último cotejo, frente al Brighton, los recién ascendidos a la Premier no pudieron encontrar la llave del compromiso para batir las redes rivales y lamentablemente no pudieron sumar en el Elland Road Stadium.