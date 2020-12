Leicester sigue en la lucha de los primeros puestos tras gran victoria

Ayoze Pérez marcó el primer gol del Leicester City en la victoria por 1-2 ante el colista de la Premier League, el Sheffield United.

Los ‘Foxes’ se llevaron los tres puntos sobre la bocina, gracias a un tanto de Jamie Vardy.

Antes, Ayoze había inaugurado el marcador, con una buena volea tras un rechace dentro del área. Empató rápidamente el Sheffield, con un gol de cabeza de Oliver McBurnie y los ‘Blades’ lograron aguantar el punto hasta casi el tiempo de descuento.

