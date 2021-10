León derrotó a Puebla y sigue en zona de clasificación directa

El León pudo sacar una importante victoria a falta de dos partidos para terminar la ronda regular de la Liga MX, al vencer 1-0 a Puebla con autogol de Juan Pablo Segovia para seguir en clasificación directa.

El partido comenzó muy trabado y ríspido. Muchas pegadas por parte de ambos bandos que hacían pensar que no sería un buen partido de fútbol. Sin embargo, las cosas fueron mejorando y se empezó a ver un mejor juego, pues los dos dejaron de pegar y se dedicaron a llegar a las áreas.

Sacaron varios remates, pero todos fueron desviados o rechazados por los respectivos porteros, por lo que se fueron al descanso con empate 0-0.

La ‘fiera’ fue notablemente mejor desde el inicio del complemento. Con mucha facilidad llegaba al área y sacaba remates que convertían a Silva en héroe con el pasar de los minutos. Los poblanos también lo intentaron, pero en menos oportunidades y, lógicamente, sin mucho peligro.

No obstante, no fue un remate propio el que le daría la ventaja definitiva a los ‘esmeraldas’, sino una pizca de mala fortuna para la franja, cuando Juan Pablo Segovia no pudo evitar su autogol.

Finalmente, la victoria fue para el León, que llegó a 22 puntos para mantenerse en el cuarto puesto, último cupo directo a los cuartos de final de la Liguilla MX, a uno de Atlas y, por ahora, de Tigres UANL.