Lille no pudo superar al Mónaco y no termina de dar el paso al título

El Lille todavía no puede escaparse en el primer lugar de la Ligue 1. El Lyon igualó el viernes y el líder jugaba primero que el PSG, por lo que debía ganarle al Mónaco para no rezar.

Pero no lo hizo, pues terminó igualado sin goles y estuvo orándole a todos sus santos por 90 minutos, no los suyos, sino los del conjunto parisino y el Nantes, esperando una caída de los actuales campeones, que así fue, para no perder la cima.

Un primer tiempo muy parejo y disputado, en el que la anotación podía llegar para cualquiera de los dos y cayó para el lado del principado, pero fue anulado por el VAR por un fuera de juego de Ben Yedder.

El Mónaco fue ligeramente mejor y se lo demostraba al puntero, que estaba muy confundido en el campo y no tenía muchas ideas, por lo que no se pudo acercar al arco durante todo el segundo tiempo.

Los minutos finales no tuvieron tanta emoción debido a que el ritmo decayó notablemente, por lo que ambos firmaron un empate que incluso podría dejar con cierta esperanza de campeonato al equipo de Kovac, pues llegó a 56 puntos, a cuatro del Lyon y PSG, y a siete del su rival en turno.