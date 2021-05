Liverpool ganó con dificultad y no deja de soñar con la Champions 21-22

El Liverpool sigue manteniendo su sueño europeo y de Champions, pues parecen mejorar en el último tramo de la Premier y se acercan a su deseo al vencer, con dificultad, al Southampton.

Los ‘Reds’ derrotaron a los ‘santos’ por 2-0 con los goles de Sadio Mané y Thiago Alcántara, para darle pelea a Tottenham, West Ham y Leicester.

Los de Klopp, que parecen haber retomado el buen camino, fueron dominadores claros durante todos los 90 minutos. Sin embargo, en muchas ocasiones, tuvieron que sufrir ataques del rival y hasta equivocaciones propias que por poco arruinan su festejo.

El único gol llegó a la media hora, cuando Mané cabeceó en el borde del área chica un centro cruzado de Salah, superando a su marcador. Un tanto tranquilizador con el que se fueron al descanso.

Sin embargo, en el complemento la única diana parecía no ser suficiente para poder llevarse el triunfo, pues, si bien mantenían la pelota en más de un 80% y llegaban con claridad al área, no terminaban de definir el partido y encima los santos llegaban, aunque no siempre, con facilidad al área y hacían trabajar a Alisson, que también se puso en riesgo a sí mismo.

Los minutos finales seguían siendo intensos y con ambos buscando un resultado decisivo, bien fuese un empate o la victoria, que terminó llegando para el Liverpool al minuto 90 con el derechazo potente y cruzado al segundo palo de Thiago para así celebrar.

Con la victoria, los ‘Reds’ se meten en zona de Europa League al llegar a 57 puntos en el sexto lugar, superando al Tottenham, quedando a uno del West Ham y a seis de un Leicester que fue remontado por Chelsea y parece ir en picada faltando tres fechas para el final.