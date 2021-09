Liverpool golea y se aferra al liderato de la Premier League

El Liverpool goleó de manera cómoda al Crystal Palace (3-0) para aferrarse al primer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League.

Un tanto de Sadio Mané (43′), otro de Mohamed Salah (78′) y el tercero de Naby Keita (89′) fue suficiente para que los de Jürgen Klopp vencieran a un incómodo Palace, que jugó de tú a tú a los Reds sin sacar provecho.

150 games

99 goals ⚽

2x golden boots

1x Premier League title @MoSalah‘s record in the @PremierLeague is simply pic.twitter.com/gnrkqPvA3q

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2021