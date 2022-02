Liverpool hizo la tarea ante un débil Cardiff

El Liverpool no falló ante el Cardiff (3-1) y accedió a los octavos de final de la Copa de Inglaterra, en un duelo que encarriló Diogo Jota tras el descanso.

El Liverpool no encontró la manera romper la barrera defensiva que protegió la meta de Dillon Phillips. Fue en una acción de Trent Alexander Arnold que culminó Jota como los ‘reds’ encarrilaron la clasificación.

Booking our place in the #EmiratesFACup fifth round 🙌🔴 pic.twitter.com/TbtthFuurq

— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022