Liverpool inicia la Premier League con leves problemas

Darwin Núñez no defraudó en su estreno en la Premier League, marcó un gol y dio otro, pero no fue suficiente y el Liverpool se dejó los primeros puntos a las primeras de cambio en su visita al Fulham (2-2), un recién ascendido.

El conjunto de Jürgen Klopp sufrió para evitar la derrota frente a un equipo ascensor, que regresa a la Premier acreditado por su condición de campeón de la Championship, pero con pocas aspiraciones más allá de evitar un nuevo descenso.

A brilliant shift from the lads to start the season. #FULLIV pic.twitter.com/FS2PZTSiYh

— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 6, 2022