Liverpool mantiene el puntaje ideal en el ‘grupo de la muerte’

El Liverpool de Klopp «se pasea» en el grupo de la ‘muerte’ en la Champions League y ya es equipo de octavos, avanzando como puntero. El conjunto inglés tiene cinco triunfos en cinco partidos, con un nivel competitivo que recuerda al de temporadas atrás. En Anfield Road, derrotó 2-0 al Porto, que permanece escolta. Jesús Corona se quedó sin ver acción entre los suplentes.

Otro partido y otra victoria de Liverpool por Champions. Algo que no es un dato menor, tomando en cuenta que comparte zona con equipos de jerarquía y renombre como Milan, Porto, y Atlético de Madrid.

El duelo en Inglaterra era cerrado hasta que al minuto 51, un riflazo del surgido en la Masía, Thiago Alcántara, ponía en ventaja a los de Klopp, que ya se sabían en la siguiente fase con amplia ventaja desde la cúpula del grupo.

Al minuto 70 era el turno del inspirado Mohamed Salah. El egipcio anotaba el segundo gol local para empezar a sentenciar la victoria ante el combativo Porto de Conceiçao. Quien no contó entre los titulares al ‘Tecatito’. Tampoco al meta examericanista Agustín Marchesín, quien parece haber perdido el puesto a manos de Diogo Costa. Quien sí fue titular fue otro ex de la Liga Mx como el colombiano Mateus Uribe, jugando 75 minutos para los blanquiazules.

Liverpool es el contundente líder de grupo con 15 puntos, segundo y de momento clasificando a falta de una jornada, el Porto, que suma 5 unidades. Tercero Milan que tiene 4, los mismos que el Atlético, pero con peor diferencia de gol para los madrileños. La última jornada será decisiva para estos tres equipos, buscando entrar en octavos junto con la escuadra inglesa.