Liverpool se impuso en los penales para ser semifinalista de la EFL Cup

Liverpool es semifinalista de la Copa de la Liga inglesa luego de imponerse en la tanda de penales a Leicester. El duelo en Anfield terminó empatado 3-3, con un gol agónico del nipón Minamino.

Empezaba ganando Leicester City con un doblete de Jamie Vardy en el arranque del partido. Brendan Rodgers se medía a su exequipo y no le pondría las cosas sencillas a los reds.

Oxlade Chamberlain descontaba antes de los 20 minutos en un arranque goleador en Anfield Road. Antes del descanso caía el tercero de los azules por medio del talentoso Maddison. En la segunda parte los de Klopp revivirían con gol del luso Diogo Jota, y al 90+5, cuando los rojos se veían eliminados, el japonés Minamino los rescataba con su agónico tanto.

Ya en la tanda de penales, el Liverpool se mostró más firme para doblegar a los de Rodgers y meterse en las semifinales de la EFL Cup, también conocida como Copa de la Liga de inglaterra.

Los otros semifinalistas: Arsenal (5-1 vs Sunderland), Chelsea (2-0 vs Brentford) y Tottenham (2-1 vs West Ham). Por lo que el Liverpool sería el único que evitaría una coronación londinense en esta segunda copa inglesa.