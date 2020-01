Liverpool sigue intratable y se quedó con el clásico inglés

Un nuevo triunfo del Liverpool por Premier League. Una Premier que comanda a placer tras derrotar en Anfield Road 2-0 a Manchester United con goles de VanDijk y Salah. Los reds de Klopp siguen invictos en el certámen y le sacan 16 al segundo con un partido menos.

Solo había un equipo al que Liverpool no había derrotado en esta campaña de Premier League, y era el Manchester United, tras empatar en el clásico de Old Trafford. Ya no quedan rivales que le arrebataran puntos a los de Merseyside.

Al minuto 13 los locales se iban a adelantar en el marcador gracias al tanto del férreo defensor holandés Virgil VanDijk. Poco pudo resistir el orden táctico de los de Solskjaer ante la apisonadora red.

El United intentaba lastimar pero sin armas. Pocas aproximaciones de los visitantes ante un Alisson que no debió exigirse en demasía. Los de Klopp pudieron incrementar la ventaja e incluso tuvieron un gol a favor anulado por carga sobre el meta DeGea.

Los red devils no paraban de correr pero sin peso ofensivo ante la baja de Marcus Rashford. Liverpool aguardó hasta el instante final para dar la estocada.

Cuando el United, con más corazón que juego, se volcó sobre el final a por el empate, una contra letal tras un saque de esquina trajo el 2-0.

El brasileño Alisson sacó rápico, la pelota le quedó al egipcio Salah que encaró y batió por bajo a DeGea. Fue gol y final en Anfield que celebraba la victoria en el clásico inglés.

Liverpool lidera ampliamente y con un partido pendiente con 64 puntos. Segundo y lejos viene el vigente bicampeón Manchester City con 48. Con 45 está el Leicester que empieza a perder fuerzas. Chelsea con 39 y Manchester United es 5to con 34 unidades.

Parece impensado que Liverpool, con un invicto en Premier de casi 40 partidos, y tan solo dos puntos perdidos en esta campaña liguera, no termine consagrandose campeón y pueda levantar su primer trofeo de Premier League de manera anticipada.