Liverpool y Manchester City protagoniza un partidazo para dejar viva la Premier

Manchester City y Liverpool empataron a dos goles para dejar la Premier League más viva que nunca, con Pep Guardiola un punto por encima de Jürgen Klopp y siete jornadas por jugar.

El clásico de los últimos cuatro años, no decepcionó desde que empezó a rodar la pelota, pero, pese a vislumbrar un City abrumador, superior y dueño de los 90 minutos, el Liverpool salió vivo. Y con él, la Premier.

FULL TIME | A stalemate keeps City 🔝 of the table! 🤝

🔵 2-2 🔴 #ManCity pic.twitter.com/4IwUX2gmgz

— Manchester City (@ManCity) April 10, 2022