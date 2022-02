Luis Díaz se estrena como goleador en la victoria del Liverpool

El colombiano Luis Díaz redondeó una gran tarde para el Liverpool, que remontó al Norwich para prolongar la persecución al liderato de la Premier League que ostenta el Manchester City.

Luis Díaz, la gran incorporación del mercado en Inglaterra, logró su primer gol como jugador red para sentenciar el triunfo de su equipo (3-1).

81′ – A lovely finish from Luis Díaz, scoring his first for the Reds in front of the Kop 😍

[3-1]#LIVNOR https://t.co/SbaovmeYtb

— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2022