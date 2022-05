Manchester City empata y le da vida a Liverpool

Un penalti fallado por Riyad Mahrez a cuatro minutos del final impidió la remontada del Manchester City ante el West Ham (2-2) que se dejó dos puntos en el estadio de Londres y reanima la lucha por el título de la Premier League.

El empate alienta al Liverpool aunque el éxito sigue en manos del conjunto de Pep Guardiola que en la última jornada recibirá al Aston Villa. Sin embargo, podía haber dejado sentenciado el objetivo con una victoria que se le escapó.

FULL TIME | City fight back to snatch a vital point on the road! 💪

⚒ 2-2 🔵 | #ManCity pic.twitter.com/i2piJNoa10

