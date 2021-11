Manchester City venció al PSG y ambos avanzaron a los 8vos

El Manchester City remontó y le ganó 2-1, con goles de Raheem Sterling y Gabriel Jesus, al PSG para quedarse con su grupo y clasificar, junto a los ‘galos’, a los Octavos de Final.

Los ciudadanos fueron superiores a los parisinos de principio a fin en la primera mitad. Los de Guardiola manejaron con comodidad el balón y le dieron muchísimo trabajo a Navas, y a toda la defensa. No obstante, eso no bastó para abrir el marcador frente al equipo de Messi, Neymar, Mbappé y compañía, quienes no estuvieron tan brillantes.

Sin embargo, con tanto poder ofensivo no se necesita llegar mucho para lastimar y así marcaron los de Pochettino arrancando el segundo periodo. Mbappé se quedó con un balón suelto en el área para fusilar con la derecha a Ederson entre las piernas. Pero los locales lograron reaccionar e igualaron pasados algunos minutos. Rodri le envió un gran centro a Walker, quien tocó al medio del área y por el segundo palo apareció Sterling para empujar, con lo justo, el balón al fondo.

Gabriel Jesús fue un alivio para el club de Manchester, tanto que consiguió darle la vuelta al marcador con su diana, capitalizando un gran pase de Bernardo, para sentenciar las cosas.

El PSG intentó varias sobre el final, pero no le resultó. Por esto, el Manchester City se quedó con el Grupo ‘A’ con 12 unidades y se clasificó a los Octavos de Final, al igual que los parisinos, que tiene ocho puntos, pues el Brujas no le ganó al Leipzig y ambos quedaron a cuatro de los franceses.