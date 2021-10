Manchester City y Liverpool dividieron puntos en un partidazo

Un gol de Kevin De Bruyne a poco minutos del final evitó una nueva del Manchester City en la Premier frente al Liverpool (2-2), que se situó en dos ocasiones con ventaja en el marcador.

El duelo fue vibrante y el marcador incierto hasta el final. La puja por el dominio de la Premier se estrecha. Seis equipos están separados por solo dos puntos.

El primer tanto llegaría gracias a Sadio Mané (60′), quien llevó a la red un balón recibido de Mohamed Salah. El City reaccionó al contratiempo y, diez minutos después, logró el empate con el gol de Phil Foden.

El cuadro Red se fue arriba nuevamente gracias a una genialidad de Salah, en el 76′. Pero los Citisenz, cinco después, gracias a De Bruyne, empataron las cosas para darle cifra definitivas.

