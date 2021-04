Manchester United tuvo que remontarle al Brighton para no perder la esperanza

El Manchester United tuvo que sudar más de lo normal para poder quedarse con un triunfo ante el Brighton que lo mantiene en carrera, aunque casi imposible, por el título de la Premier.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer tuvieron que remontarle a las gaviotas para imponerse por 2-1, gracias a los goles de Marcus Rashford y Mason Greenwood.

Durante unos primeros minutos donde los de Old Trafford fueron completamente superiores, pero no pudieron anotar, la visita consiguió batir las redes en la primera de peligro que tuvo. Un viejo conocido, Danny Welbeck, metió un cabezazo que tapó el portero, pero el rebote volvió a quedar para el ex Arsenal que la terminó de empujar al fondo del arco con la testa.

Un primer tanto que desconcertó a los ‘Reds Devils’, pero que no los hacía dejar de atacar aunque lo hacían con cuidado, pues cada ataque de su rival llevaba mucho peligro y claro.

El United tuvo que esperar un poco más de la hora de juego para celebrar el empate, tras un pase certero de Fernandes para Rashford, que en el área acomodó el cuerpo para rematar cruzado con la derecha.

El Brighton se mostró arropado tras el empate, no recuperaba y menos tenía la pelota, algo que contra un rival de tal magnitud como el que tenía enfrente es totalmente peligroso.

No obstante, a los de Solskjaer se le complicó más de la cuenta, pero logró resolver al minuto 83, luego de un mal remate de Pogba que terminó sirviendo como asistencia para que Greenwood se arrojara y con la cabeza pusiera el 2-1 definitivo.

Una victoria que hace llegar a 60 puntos al Manchester United, a 14 del City, pero alejándose del Leicester.