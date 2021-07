México hizo los deberes y goleó a Guatemala para tener opción de avanzar

México se recompuso de su empate en la primera jornada y en la segunda goleó, aunque sin dejar certezas, a una Guatemala que nunca supo entrar en partido y por eso está a punto de clasificar.

Con doblete de Rogelio Funes Mori, una de las pocas certezas, y tanto de Orbelín Pineda, el combinado mexicano ganó 3-0 para colocarse por detrás de El Salvador, su siguiente y último rival, en el Grupo A de la Copa Oro.

El ‘tri’ no tuvo un buen primer tiempo. No tenía clara la salida, en cuanto lo físico dejó mucho qué desear y no generó muchas oportunidades pese a que logró ponerse en ventaja. Herrera fue el jugador más claro, pero el primero lo marcó Funes Mori al controlar un buen balón profundo, enganchar y sacar un derechazo que se clavó en el segundo palo.

Para el complemento la selección mexicana mejoró y en los primeros minutos asfixio a su oponente con su presión en el borde el área, máximo en la mitad de la cancha, además de conseguir buenas combinaciones de pases entre líneas. Así llegó el segundo, el doblete de Funes Mori, con un pase entre líneas para Corona, quien de primera puso un pase al medio donde el argentino solamente tuvo que ponerle el pie para definir.

México siguió manejando el partido a placer. Tenía la pelota y cada vez que quería no solo llegaba al área, sino que también remataba, pero ahí es donde tenía falencias. Muchos disparos frontales o desviados. Pero de todas maneras consiguieron el tercero, obra de una excelento centro preciso de Rodríguez que Pineda concetó de cabeza para cruzarlo.

Ya con la goleada establecida fue poco lo intentó buscar la escuadra de Gerardo Martino, que llegó a cuatro puntos y quedó a dos del cuadro salvadoreño, con el que definirá el grupo en la última fecha.