Milan gana y no pierde de vista el liderato de la Serie A

El Milan aplastó 3-0 este domingo al Venecia, gracias a un de Zlatan Ibrahimovic y un doblete de Theo Hernández, y se hizo momentáneamente con el liderato en la Serie A.

El cuadro rojinegro encadenó su tercera victoria consecutiva, tras el 4-2 al Empoli y el 3-1 a la Roma, y se impuso en el campo del Venecia con una actuación sólida y autoritaria.

Three goals to seal our third win on the trot 👊

Tre gol per la terza vittoria di fila 👊#VeneziaMilan #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/KbFYDAVW5T

