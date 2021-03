Milan no pierde pisada y se aferra al segundo lugar de la tabla

El Milan logró este domingo un trascendental triunfo por 2-0 en su visita al Hellas Verona para aferrarse a la segunda posición en la tabla de la Serie A y ponerse a tres puntos del líder Inter.

Un golazo de Rade Krunic, con un derechazo curvado desde fuera del área, rompió la igualdad a la media hora de juego y, nada más empezar la segunda parte, los milanistas ampliaron distancias con otra diana espectacular, obra de Diogo Dalot.

