Milan se llevó victoria de último momento ante Udinese

Ante Rebic le dio la victoria al Milan en el último suspiro para así llevarse los tres puntos ante el Udinese, con marcador 3-2, durante la fecha 20 de la Serie A disputada este domingo 19 de enero en San Siro.

El croata colaboró con dos anotaciones, entrando de suplente para salvar la tarde. La primera la gestó al minuto 48 para emparejar las acciones luego que Jens Larsen abriera el marcador al 6′ para los visitantes, aprovechando un error del arquero Gianluigi Donnarumma.

El resto de las emociones se guardaron cerca del final del partido cuando Theo Hernández adelantó a los rossoneri en la fracción 71. Udinese no bajó los brazos y logró la paridad a 85′, por medio de Kevin Lasagna.

Sin embargo, la felicidad les duró poco porque Rebic sentenció el resultado a favor de los de Stefano Pioli en el 90+3′ con un remate con la izquierda desde el centro del área. Con este triunfo, el Milan alcanza el octavo puesto mientras que el Udinese sigue en la décimo tercera plaza.

Ante Rebić turns the game on its head and wins it. MORE OF THIS, BOYS!!! 🔴⚫️

Ante Rebić all’ultimo respiro, tre punti meritatissimi. AVANTI COSÌ RAGAZZI! 🔴⚫️#MilanUdinese 3-2 #SempreMilan pic.twitter.com/TRTuofYkZX

