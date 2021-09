Napoli remontó para ponerse líder y hundir a la Juventus

Polos opuestos en la actualidad de los que se medían hoy en San Paolo. Napoli derrotó 2-1 a la Juventus, y el equipo del sur italiano es momentáneamente puntero de la Serie A. Relegando a la poderosa Juve a los puestos bajos de la tabla. Hirving Lozano jugó los últimos veinte minutos en el destacado triunfo de los de Luciano Spalletti.

El nuevamente equipo de Massimiliano Allegri no encuentra el rumbo en este arranque de temporada. No solo es que perdiera a un goleador descomunal como Cristiano Ronaldo, sino que todavía no ha ganado en las tres primeras fechas de la Serie A calcio.

Y debía visitar en el renombrado Stadio Diego Armando Maradona, a un Napoli que tenía puntaje ideal. Empezaban ganando los alpinos con gol del español Álvaro Morata, pero en el segundo tiempo se forjaba la remontada local. No sin la «ayuda» de un Szczesny que no atraviesa su momento de mayor fiabilidad bajo los tres palos bianconeros.

Politano lo empataba sobre la hora de juego, y a poco del final, el defensa senegalés Koulibaly convertía el 2-1, aprovechando una bola muerta en el área menor turinesa. Al minuto 71 entraba el azteca Lozano por el autor del primero gol napolitano.

Así las cosas, el Napoli del Chucky manda en la Serie A, sumando 9 puntos, aunque mañana hasta cinco equipos pueden llegar a las nueve unidades de ganar sus respectivos encuentros. Juventus está en la sorpresiva casilla 14, acumulando dos derrotas y un empate.