Napoli y Atalanta no se hicieron daño y definirán todo en la vuelta

Napoli y Atalanta se miden en la segunda llave de Semifinales de la Copa Italia, y en la ida ofrecieron un partido que se esperaba que los dos disputaran, propio de ambos equipos.

Ambos no decepcionaron en cuanto al juego, pero sí con respecto a los goles, pues terminaron igualando 0-0 y dejan todo abierto la vuelta de las Semis.

El primer tiempo careció de goles, pero no de emociones. Fue un encuentro parejo y muy disputado, tanto así que los dos dividieron en conceptos esenciales del juego, los de Gattuso mantenían la posesión del balón, pero no eran claros cuando llegaban al área, caso contrario a los de Gasperini, que por muy extraño que parezca, no dio importancia a la tenencia debido a que tuvieron las más claras de cara al arco.

Por esta razón se fueron al descanso con un empate sin goles que le quedaba bien a la manera en que los dos estaban jugando, pero esperaban celebrar al menos un tanto para el complemento.

Para el segundo tramo los estilos variaron un poco, pues ahora era el conjunto de la «diosa» el manejaba la pelota, algo más común, y también eran los que tenían las más claras de gol, pues su rival intentaba jugar de contra pero no llegaba al área.

Mucho no variaron las cosas pero el ritmo sí fue mermando un poco conforme fueron avanzando los minutos debido al desgaste sufrido por la intensidad de ambos.

Con todo dicho, la serie con global 0-0 se definiría la próxima semana en el juego de vuelta, con una ventaja para el Napoli, que igualando incluso a un gol clasifica a la final.