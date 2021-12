Newcastle sufre una dura goleada para hundirse más en la tabla

El Newcastle United sigue en caída libre luego de perder por goleada (4-0) ante el Leicester City para hundirse cada vez más en la última posición de la tabla de posiciones de la Premier League.

El triunfo contra el Burnley en la pasada fecha fue un espejismo para las urracas, que volvieron a las andadas. Sufrió el cuadro de Eddie Howe su octava derrota del curso.

Brought to you in partnership with @ParimatchUK #LeiNew pic.twitter.com/oafbtrtRVR

Youri Tielemans inició la goleada con un penal en el 38′, además, aportó otro tanto 40 minutos después. Por su parte, Patson Daka (57′) y James Maddison (85′) completaron el marcador.

El reencuentro con el triunfo deja al Leicester octavo, a cinco puntos del Manchester United, quinto y en zona europea. El Newcastle sigue penúltimo, con la permanencia a tres.

“Youri Tielemans, what a performance by him. Two goals, there were blocks, chasing and he made critical interventions at key moments in the game.” – @Gerry_Taggart pic.twitter.com/bFzfcho8ig

— Leicester City (@LCFC) December 12, 2021