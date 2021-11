Países Bajos venció a Noruega y se clasificó a Catar 2022

Los Países Bajos derrotaron a una debilitada Noruega por 2-0, con dianas de Steven Bergwijn y Memphis Depay, y se clasificaron a la Copa del Mundo Catar 2022 de forma directa.

Los neerlandeses salieron a jugar como debían para lograr su clasificación, algo que no entendieron muy bien los nórdicos, que tuvieron una actitud pasiva pese a que su pase incluso a repechaje dependía, y en parte no, de ellos mismos.

Depay era la punta ofensiva del ataque ‘oranje’, pero de las varias oportunidades que tuvo no pudo enganchar ninguna y por eso tuvieron que irse al descanso sin variar el marcador, aunque igualmente era una igualdad suficiente para clasificarlos al Mundial.

Los de van Gaal no bajaron la intensidad para la parte complementaria, pero sus acciones no podían hacerlos encontrar con claridad la portería contraria. Por su parte, los noruegos no podían combinar más de diez pases seguidos en zona de ataque rival, algo que les estaba privando de ganar el partido.

Para más complicaciones nórdicas llegó la diana neerlandesa en los minutos finales de las acciones, cuando Bergwijn se vio desmarcado y sacó un tiro al ángulo derecho. Y ya sobre el pitazo final el mismo Bergwijn asistió a Depay, quien remató con el arco vacío para sentenciar su pase a Catar 2022.

Con este triunfo los Países Bajos se quedaron con la cima del Grupo ‘G’ al llegar a 23 puntos (producto de siete triunfos, dos empates y una derrota) para clasificar de forma directa al Mundial. Mientras que los noruegos quedaron fuera incluso del repechaje tras la victoria de Turquía.