Palmeiras eliminó a Universidad Católica y avanzó a 4tos de Libertadores

El Palmeiras sigue revalidando su condición de favorito. Con su victoria en casa por 1-0 contra la Universidad Católica de Chile, y el global de 2-0, logró meterse en Cuartos de la Libertadores.

El ‘verdao’ tenía la ventaja en el global gracias al 1-0 que consiguió en la ida en suelo austral y salió en su casa a tratar de dejar sin esperanzas a su oponente. En los primeros minutos lo intentó, pero la pelota no entraba en el arco, para eso tuvieron que esperar a la recta final, cuando Marcos Rocha los puso en ventaja.

Fueron superiores los brasileños en el primer tiempo. Una posesión del 57%, 11 remates totales, cinco de ellos al arco, por solo uno de su rival que muy poco le generó.

Para la segunda etapa el conjunto paulista cedió un poco la posesión, algo que no le incomodó debido a que la Católica no le hizo daño, de hecho, solo le sacó un tiro a portería por otros cinco del Palmeiras, que, por el contrario, fue el que tuvo las más claras de cara al arco, pero no pudieron concretar.

Sin embargo, aumentar el marcador poco le importó mientras se acercaba el final del partido, pues el 1-0 les garantizó su victoria y su clasificación a Cuartos de Final, donde se medirá al San Pablo en duelo típico del Brasileirao y el campeonato paulista, en búsqueda de revalidar su título de la temporada pasada y conseguir el tercero en su historia.