Perú sorprendió a Colombia en Copa América y se mete en la pelea

Perú mantiene su dominio sobre Colombia en la Copa América -con la que no pierde desde hace 20 años en el torneo- y le ganó 2-1 con gol de Peña y autogol de Mina, para dejar vivo el Grupo B.

El combinado de la banda roja inició mucho mejor el cotejo, pero tardó 17 minutos en abrir el marcador con un remate de Cueva que se estrelló en el poste derecho pero el rebote quedó para que Peña la empujara.

Los cafeteros no mejoraron después del gol. Eran imprecisos y cortaban mucho el juego, pese a que su rival le cedió la posesión del balón, por lo que tuvieron que dejar todo para la segunda parte.

En el inicio no parecían mostrar un cambio, pero lograron poner el 1-1 pasados los 50 minutos con el penal que cometió el portero Gallese y que Borja convirtió en gol. No obstante, no podrían mantener la paridad que consiguieron y minutos después los incas volvieron a irse arriba con el autogol de Yerry Mina.

El cotejo siguió siendo cortado e impreciso por parte de ambos, pero eso sí, favoreciendo claramente a Perú debido a su ventaja en el marcador, por lo que no le molestaba cómo se estaba jugando. Caso contrario al de su rival, que comenzó a desesperarse viendo cómo se le acabó el tiempo.

La banda roja sacó una sorpresiva victoria que lo hace sumar sus primeros tres puntos y subir al tercer puesto, uno arriba de Venezuela -su próximo oponente-, contra una Colombia que viene pique abajo y que, si bien no parece estar en peligro de eliminación, lo puede dejar comprometido debido a que su último rival será Brasil.