¡Primera gran sorpresa! República Checa eliminó a Holanda

La República Checa dio la primera sorpresa de los octavos de final tras eliminar a Holanda -o Países Bajos, como ustedes quieran- que perdió 0-2 tras los goles de Tomas Holes y de Patrik Schick en la segunda parte.

La selección dirigida por Jaroslav Silhavy se aprovechó de su superioridad numérica tras la expulsión por roja directa de Matthijs de Ligt en el minuto 55 y consiguió un billete para la siguiente ronda, en la que se enfrentará a Dinamarca el próximo 3 de julio.

Tras la expulsión de De Ligt, la República Checa marcó sus dos goles. Primero, acertó Holes en el minuto 68 con un cabezazo a la salida de un córner. Después, Schick hizo su cuarto tanto del torneo tras aprovechar una asistencia de Holes a diez minutos del final del encuentro.

⏰ RESULT ⏰

😮 Did you see that coming?

🇨🇿 Holeš & Schick on target as the Czech Republic book their place in the quarter-finals 👏

🇳🇱 Netherlands exit after defeat in the round of 16#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021