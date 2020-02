¡Partido de media semana en la Liga MX! Tras dejar pendiente su partido de la jornada 1, el América visita al Puebla para cumplir con este compromiso. Parece la oportunidad perfecta para regresar al triunfo, pero los de la Angelópolis quieren aumentar la presión sobre las águilas. Sigue el minuto a minuto del partido a través de Futbolsapiens.

Los equipos saltan al campo de la siguiente manera:

Puebla: Vikonis, Zavala, Perg, Acosta, Reyes, Chumacero, Salas, Fernández, Martínez, Tabó, Zaldívar

América: Ochoa, Aguilar, Valdez, Aguilera, Fuentes, Sánchez, Córdova, Suárez, Ibargüen, Dos Santos, Martin

Primer tiempo

Minuto 1: ¡Arrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaanca el partido!

Minuto 4: Los equipos no arriesgan, no asumen la iniciativa, dejan que el rival muestre sus armas

Minuto 8: Tras revisar en el VAR una dura entrada de Aguilera, el árbitro dijo jueguen y no se marcó falta

Minuto 12: América trata de tener el control del balón, su objetivo ahora es que Puebla no genere peligro

Minuto 16: Al parecer a Puebla no le molesta que su rival tenga el balón, quiere aprovechar el espacio largo de su rival

Minuto 20: La Franja ya es mejor en el terreno de juego, incluso ya toco a puerta en un par de ocasiones

Minuto 24: América está totalmente roto, cuando ataca, la Franja se encuentra auténticas avenidas por los costados

Minuto 28: Por fin las águilas tocaron a puerta, un disparo de Aguilar que Vikonis rechazó de buena forma

Minuto 32: ¡GOOOOOOOOOOOOL que no vale! Tras revisar la jugada en el VAR, el balón no rebasó la línea y no se da por bueno el gol

📹 #NoTeLoPierdas

🕞 30: ¡EN LA LÍNEA! Guillermo Ochoa saca de la raya el remate de cabeza de Jesús Zavala.#LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/Az40VkEDj1 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 5, 2020

Minuto 36: Ochoa ya es factor, el portero ha sacado por lo menos un par de ocasiones de clara opción de gol

Minuto 40: El partido ha bajado de intensidad, los dos equipos ya juegan a un ritmo más lento

Minuto 44: Habían marcado penal en contra del América, pero tras revisar la jugada, se determina que la falta fue fuera del área

Minuto 45+2: ¡Termina el primer tiempo!

Segundo tiempo

Minuto 46: ¡Inicia el segundo tiempo!

Minuto 50: Por momentos, el partido es un ida y vuelta, no hay mediocampo y los equipos tienen muchos espacios