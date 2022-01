Raúl Jiménez aportó una gran asistencia en la victoria de Wolves

El Wolverhampton clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra luego de vencer con fuerza al Sheffield United, de la Championship (3-0), ayudado por una buena asistencia de Raúl Jiménez.

El equipo del portugués Bruno Lage trasladó su buen momento a la Copa donde progresó con claridad en un choque que encarriló al cuarto de hora con el gol de Daniel Podence.

FT | #WOL 3-0 #SHU

Safely through to the next round!#WOLSHU #EmiratesFACup pic.twitter.com/ogQ2CjMWkA

