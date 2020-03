El Inter Miami quería conseguir su primera victoria en la historia en la MLS cuando visitara al DC United, por la segunda fecha del torneo.

Con un Rodolfo Pizarro siendo protagonista jugando todo el compromiso, pues anotó el gol de su equipo, el conjunto de David Beckham fue superado por 2-1 con marcaciones de Yamil Asad y Frederic Brillant.

El equipo visitante iba a ponerse al frente al primer minuto de juego, cuando iniciaron un contragolpe que finalizó con un centro de Lewis Morgan para le pegada de primera y el gol de Rodolfo Pizarro.

THE FIRST GOAL IN @InterMiamiCF HISTORY!

It's @Rpizarrot!

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2020