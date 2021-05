Roma ganó el ‘derbi capitalino’ y dejó a la Lazio sin opción de Champions

La Roma disfrutó doblemente su triunfo en el fin de semana, pues se llevó el ‘clásico capitalino’ de la Serie A contra la Lazio y encima la dejó sin oportunidad de jugar Champions 21-22.

La ‘loba’ ganó el cotejo por 2-0 con las anotaciones de Henrikh Mkhitaryan y Pedro Rodríguez, para asegurar su participación en la Conference League y pinchar cualquier ilusión de las águilas.

El inicio de juego que no fue muy atractivo. Ninguno atacaba con intensidad debido a que preferían esperar a ver lo que hacía su oponente. La primera clara de peligro recién llegó a la media hora a través de Muriqi, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Pero minutos después, al filo del descanso, anotó el club rojiamarillo con un buen pase de Dzeko a Mkhitaryan en el centro del área.

Muy poco pasó en el complemento, donde el albiceleste no mostró su mejor juego por la desconexión de Immobile y Luis Alberto, algo que aprovechaba la Roma aunque no del todo, pues no llegaba con peligro.

Los minutos avanzaban sin mucho por ofrecer, hasta que entró el siempre y todavía rendidor Pedro, y anotó un golazo, al minuto 78, dejando a varios marcadores en el camino y disparando un zurdazo desde fuera del área.

Tres puntos que hacen que la ‘loba’ llegue 61, sin peligro de perder el séptimo puesto y haciendo que la Lazio ya no pueda alcanzar el cuarto lugar y por ende jugará Europa League.