Segunda victoria seguida del Everton de Ancelotti

El Everton sigue su paso perfecto desde la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo y logró su segunda victoria seguida en la Premier League.

Los ‘Toffees‘ derrotaron 1-2 al Newcastle en Saint James Park este sábado 28 de diciembre por la jornada 20 de la liga inglesa.

El joven delantero inglés Dominic Calvert-Lewin, quien había sido el héroe de la victoria 1-0 ante el Burnley al marcar el único tanto, volvió a ser el protagonista de los azules anotando ambos goles ante las urracas (13′, 64′),

Por el Newcastle, el suizo Fabian Schär había descontado al minuto 56.

FT. What a win on the road! ✊ #NEWEVE pic.twitter.com/tYfZGvTbVZ

— Everton (@Everton) December 28, 2019