Sevilla rescató un punto pero sigue sin ganar

En el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla no pudo pasar del empate 1-1 ante Valladolid por La Liga. Los andaluces todavía no han conseguido ganar en este arranque de competencia en España, en un partido en el que lógicamente no pudo estar «Tecatito» Corona, tras la durísima lesión que lo dejará sin Mundial.

Mal arranque de temporada para el Sevilla, que en su segundo partido de la campaña no ha logrado sumar de a tres, pese a contar con jugadores de una interesante jerarquía internacional.

El que de forma lógica no pudo estar en Jesús Corona, tras su grave lesión que lo tendrá afuera de las canchas por un tiempo prolongado, afectando incluso a la Seleccion nacional mexicana.

Cuando al minuto 80 el marroquí Anuar convertía para los blanquivioletas, el bullicioso Sánchez Pizjuán quedaba mudo. Pero cinco minutos después, el holandés Karim Rekik salía al rescate sevillano para empatar y evitar la caída del local.

De esta manera tanto vallisoletanos como sevillistas suman su primer punto de la temporada liguera, luego de caer ambos en la jornada inicial. Los de Lopetegui deberán levantar, recordando que además de la doble competencia española, estarán jugando Champions.

En el otro partido que abría la jornada ibérica, Rayo Vallecano, de buen comienzo, venció en Barcelona al Espanyol.