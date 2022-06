Siguen cayendo los rivales del Tri: Arabia Saudi perdió contra Venezuela

En un partido Amistoso jugado en Murcia, España, la Selección venezolana se impuso a la de Arabia Saudita por 1-0. El equipo árabe, rival de grupo de México en la Copa del Mundo de Qatar, sale derrotado al igual que Polonia ayer, otro contendiente mexicano por la zona C.

Ayer perdió y por goleada Polonia, hoy fue el turno de Arabia Saudita, si nos referimos a caer derrotado en esta Fecha FIFA. El equipo asiático dirigido por el francés Herve Renard, cayó contra la Vinotinto del argentino José Nestor Pekerman.

Un partido jugado en la Nueva Condomina de Murcia, en el que el cuadro sudamericano se impuso con una buena dinámica al combinado saudita, que pese a que tuvo alguna oportunidad de empate, no mostró un nivel competitivo correspondiente a un elenco mundialista.

El gol de Venezuela lo anotó Ferraresi, defensor del Estoril Praia portugués, cedido por el Manchester City sub-23. El conjunto Vinotinto contó con varios jugadores que compiten en el futbol mexicano como Murillo, jugador de San Luis. Bello de Mazatlán, Soteldo de Tigres, o Aristeguieta del Puebla.

Estas derrotas de los rivales de grupo de la Selección Mexicana, llegan en un momento en el que el combinado de Martino también atraviesa momentos de dudas en lo futbolístico. Acusando la falta de gol y sin encontrar un funcionamiento deseado en la previa al Campeonato del Mundo.

No obstante, el que parece estar en un momento ideal es Argentina, que se perfila como el rival a batir por el Tri en el grupo C, y en el mejor de los casos, acompañarlo a los hipotéticos 8vos de final en Qatar. Los de Lionel Scaloni jugaron dos partidos en este Fecha FIFA y anotaron ocho goles, 3 a Italia en La Finalissima, y cinco a la modesta Estonia en un duelo amistoso. En principio, no parece que la Albiceleste resulte la Alemania de 2018, que llegaba como el candidato del grupo de México, y terminó decepcionando notablemente.