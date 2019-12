St. Pauli goleó al líder de la Bundesliga 2

Ante su gente y para cerrar el 2019, el St. Pauli sorprendió y goleó 3-0 al líder de la Bundesliga 2, el Arminia Bielefeld.

Este sábado 21 de diciembre en acción de la jornada 18 de la segunda división de Alemania, los corsarios mantuvieron el paso victorioso y dieron un golpe sobre la mesa al derrotar al puntero en el Millerntor Stadion.

El partido se definió gracias a un doblete del holandés Henk Veerman (3′, 25′) y al definitivo del sueco Viktor Gyökeres (54′).

El resultado mantiene en la cima al Arminia con 34 puntos, a tres de Hamburgo y Stuttgart, sus inmediatos perseguidores respectivamente.

El St. Pauli, por su parte, escaló a la onceava posición y llegó a 21 puntos, alejándose de la zona de descenso y cerrando el año con buen pie.

Los ‘freibeuters‘ no jugarán —por el parón navideño— hasta el 28 de enero de 2020 cuando visiten al Greuther Fürth.

What a wonderful way to end the football year! The #BoysInBrown beat Bielefeld by three goals to nil. Get in! #fcsp #fcspdsc pic.twitter.com/X02qL6DFQU

— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) December 21, 2019