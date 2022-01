Suplentes del Liverpool hacen el trabajo en Copa

Un Liverpool plagado de suplentes solventó el trámite ante el Shrewsbury, de tercera categoría (4-1), para alcanzar los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra.

El cuadro de Jurgen Klopp, que alineó un once poco reconocible formado por jugadores jóvenes y futbolistas poco habituales, sacó adelante el compromiso copero que no vio claro hasta el tramo final de la primera parte, cuando consumó la remontada ante el conjunto de Steve Cotteril.

Into the next round we go, the young boys did well! Well played to Shrewsbury, good luck for the rest of the season 👊🏽😄 pic.twitter.com/Fd4PCVgp7M

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) January 9, 2022