Tottenham de Mourinho agudizó su crisis

El Tottenham de José Mourinho no levanta cabeza. Los londinenses no pasaron del empate en su visita al Burnley 1-1 y se alejan de las posiciones de Liga de Campeones.

Después del desastre que fue caer en la FA Cup (Copa de Inglaterra) ante el colista, el Norwich City, el Tottenham no se resarció en liga.

Aunque corta una racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, el momento del Tottenham es delicado. Los londinenses son octavos, con 41 puntos, a dos del Wolverhampton Wanderers, que marca posiciones de Liga Europa y a cuatro de la ‘Champions’, donde se ubica un Chelsea que aún tiene que jugar.