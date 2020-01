Tottenham no pudo superar al Middlesbrough e irán al ‘replay’

El Tottenham de José Mourinho no pudo derrotar al Middlesbrough de la segunda división inglesa al conseguir la igualdad por la mínima con las anotaciones de Ashley Fletcher y Lucas Moura durante la tercera ronda de la FA Cup disputada este domingo 5 de enero.

El brasileño salió al rescate de los Spurs once minutos después que habían recibido la anotación de su rival al 50′ para adelantarse en el marcador. Harry Kane no participó del encuentro por lesión pero echaron mano de Son, Eriksen, Alli; en una alineación que no contó con mucha rotación.

Con este, son tres partidos de forma consecutiva que los del portugués no conocen la victoria. Ahora deberán jugar un partido de desempate frente al equipo de la Championship en Londres para decidir quien sigue en el torneo más antiguo del mundo.