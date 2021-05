Un agónico gol de Alisson acerca al Liverpool a zona Champions

Un gol del portero Alisson en la última jugada del partido le dio la victoria al Liverpool ante el West Bromwich (1-2) y le acerca a la zona de Champions League, a dos jornadas para el final.

El portero red alivió al conjunto de Jurgen Klopp, que, tras sellar su tercer triunfo seguido, se sitúa a un punto del Chelsea, cuarto en la tabla, que marca la zona de acceso a la máxima competición continental.

Put it in the Louvre

Fue en el minuto 96 cuando un córner fue rematado de cabeza por el arquero, situado en el corazón del área y que subió a la desesperada para apurar las opciones de su equipo.

El West Bromwich se adelantó en el marcador al cuarto de hora con un gol de Hal Robson-Knu. Al 33′ reaccionó el conjunto Red medio de Mohamed Salah tras recibir un balón del senegalés Sadio Mané.

“I can’t be more happy than I am now.” ❤️

— Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021