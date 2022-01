Un doblete del ‘Chucky’ Lozano le dio la victoria a Napoli

Con dos goles de Hirving Lozano, Napoli se impuso como visitante 2-0 a Bologna por la fecha 22 de la Serie A italiana. El mexicano fue titular y salió en el segundo tiempo, luego del doblete. El equipo de Spalletti queda a cuatro puntos del liderato y aprovechó el traspié del escolta.

No fue un lunes triste ni para Napoli ni mucho menos para Hirving «el Chucky» Lozano. El ex Pachuca se destapó con un doblete en Bologna para darle los tres puntos al equipo de Luciano Spalletti, y así volver a meterse en la pelea, aprovechando que los de arriba no ganaron.

Justo en un momento en que el internacional mexicano estaba siendo criticado en el sur de Italia por su expulsión contra Fiorentina en la Coppa Italia, Hirving revierte la situación con dos buenos goles. Lozano no anotaba con los del San Paolo desde noviembre por la Europa League, y con estos dos goles llegó a los 5 en la temporada con su club.

El primero al minuto 20, aprovechando un centro del macedonio Elmas desde la izquierda, para rematar de primera y dejar sin respuesta al meta polaco Skorupski. El segundo, ya en el arranque del segundo tiempo, en un contragolpe bien conducido por el español Fabián Ruíz.

El exbético cedió para Hirving, que eliminó al portero de los rossoblu y definió plácidamente con todo el arco a su disposición. Otro gran gol, nuevamente en una acción trepidante del Napoli, que parece recuperado tras la eliminación copera, y quiere dar batalla en la Serie A.

«El Chucky» goleador dejaba el terreno del Renato dall’Ara al minuto 72, para que ingresara Politano. El trabajo ya estaba hecho y los tres puntos se iban para el sur de «la bota», gracias al internacional mexicano.

Napoli queda 3ro en la Serie A, a 2 puntos del escolta Milan (perdió en San Siro contra Spezia desaprovechando una gran oportunidad), y a 4 del líder Inter, que tiene un partido menos. Abajo de los de Spalletti vienen Atalanta, Juventus, Fiorentina, Lazio, Roma, Torino y Verona. Bologna en el puesto 13.