Un Manchester City deslucido logró sumarse a la pelea por la cima

El Manchester City empezó muy flojo la Premier, pero ahora se ha acomodado y ya está peleando en los primeros lugares, en parte gracias a su victoria de hoy ante el Brighton.

Pero si bien ganó, fue apenas por un cerrado y sufrido 1-0 tras el gol de Phil Foden, que llegó en el mejor momento de su equipo y que al final todos celebraron como el mejor gol de la historia.

Los dirigidos por Guardiola fueron superiores en todo el primer tiempo, pues encerró a su rival no solo en su cancha, sino encima en su área, y además solamente permitió un solo ataque, pero se le estaba complicando abrir el marcador.

Y fue tanto así, que al minuto 44 fue que pudieron gritar el primero y único tanto, cuando De Bruyne le dio un pase a Foden, que en la frontal del área remató y puso el balón entre la mano derecha del portero y el primer palo, para irse al descanso 1-0.

City already up to 3rd in PL. De Bruyje stay slingin’. Foden with the game winner, 4th goal in PL this season (8th overall in all comps) #LigaPremierTD #MCIBHA #Foden #DeBruyne pic.twitter.com/BWWqz2P6ae

— RealSkinnyMike (@Deportes_Lopez) January 13, 2021